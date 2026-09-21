Die branchenweite Initiative The Hapticologist, die auch 2027 wieder auf der OMR vertreten sein wird, hat zwei neue Mitglieder in seinen Reihen vorgestellt.

Die Werbeartikelagentur Hagemann, Eichenau, und New Wave Germany, Oberaudorf, mit der Marke Craft bringen künftig ihre unterschiedlichen Kompetenzen und Perspektiven in die Initiative mit ein.

Die beiden Unternehmen stehen für unterschiedliche Bereiche der haptischen Markenkommunikation und stehen so für einen zentralen Gedanken bei The Hapticologist: Menschen und Unternehmen zusammenzubringen, die physische Markenkommunikation weiterdenken wollen. Hagemann bringt als Fullservice-Agentur Erfahrungen für Werbeartikel und Merchandising mit ein, während Craft die Perspektiven einer international ausgerichteten Marke aus den Bereichen Sport, Performance und funktionelle Bekleidung einbringt.

„The Hapticologist lebt nicht davon, dass alle das Gleiche machen oder die gleiche Perspektive haben. Im Gegenteil. Interessant wird es dort, wo unterschiedliche Erfahrungen, Geschäftsmodelle und Sichtweisen zusammenkommen. Mit Hagemann und New Wave Germany mit Craft gewinnen wir zwei spannende neue Perspektiven für unseren gemeinsamen Austausch“, sagt Steven Baumgaertner, Initiator von The Hapticologist.

www.thehap.bar