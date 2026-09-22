Die Zukunft im Jetzt

„Merch 2030: Die Zukunft multisensorischer Marken und Markenerlebnisse“ lautet der Titel des neuen Buchs von cyber-Wear-Gründer und -Geschäftsführer Steven Baumgaertner. Grund genug, den Unternehmer für die Werbeartikel Nachrichten Nr. 474 zu interviewen und mit ihm über die Themen des Buchs, darunter Print-on-Demand-Lösungen, die Rolle des Haptischen in der Erlebnisökonomie, Chancen und Herausforderungen der „Glocalization“ und die Quintessenz, zu machen, statt zu lamentieren, zu sprechen.

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