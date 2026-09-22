„Merch 2030: Die Zukunft multisensorischer Marken und Markenerlebnisse“ lautet der Titel des neuen Buchs von cyber-Wear-Gründer und -Geschäftsführer Steven Baumgaertner. Grund genug, den Unternehmer für die Werbeartikel Nachrichten Nr. 474 zu interviewen und mit ihm über die Themen des Buchs, darunter Print-on-Demand-Lösungen, die Rolle des Haptischen in der Erlebnisökonomie, Chancen und Herausforderungen der „Glocalization“ und die Quintessenz, zu machen, statt zu lamentieren, zu sprechen.
Hinterlasse einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar schreiben zu können.