WerbeWiesn: Erfreuliche Beteiligung

Am 17. September 2026 fanden sich 115 Aussteller in der Münchner Zenithhalle ein, um auf der WerbeWiesn ihre neuesten Produkte, Trends und Innovationen zu präsentierten. Mit 16 Neuausstellern verzeichnete die WerbeWiesn 2026, so die Veranstalter, so viele Erstteilnahmen wie noch nie zuvor bei einer einzelnen Veranstaltung.

Die 730 Fachbesucher, die von den neun Trägern admixx, Amedea, BDA, dkpromotion, Eidex, Hagemann, kicks-promotion, products & more sowie w+i eingeladen wurden, konnten sich über eine Vielfalt an Werbeartikeln aus den Bereichen Textilien, Lebensmittel und Süßwaren, Elektronik, Taschen und Reisegepäck, Haushalt und Living, Outdoor, Spielwaren, Kalender und Printprodukten erfreuen.

Neben dem bewährten Konzept, das professionelles Networking und herzliche bayrische Atmosphäre kombiniert, bot das festlich gestaltete Christkindl-Areal einen Ausblick auf das Jahresendgeschäft und begeisterte die Besucher mit vorweihnachtlicher Stimmung, und auch der traditionelle Fassanstich war wieder Teil des Programms.

Ein weiterer Publikumsmagnet war die beliebte Glücksrad-Aktion, bei der die Besucher zahlreiche attraktive Rabatt-Gutscheine und Sonderaktionen der ausstellenden Unternehmen gewinnen konnten. Die Aktion sorgte den Veranstaltern zufolge während des gesamten Messetages für rege Beteiligung und zusätzliche Aufmerksamkeit an den Messeständen.

Großes Interesse fand, so der Veranstalter, auch die Ausstellung der Gewinnerprodukte des „Best of Bestsellers Awards“, bei dem die 16 ausgezeichneten Werbeartikel aus den Kategorien Streuartikel, Medium Range, VIP-Geschenke und Sustainability gezeigt wurden.

Die Veranstalter hoben insbesondere die positive Resonanz von Ausstellern und Besuchern hervor, mit dem die WerbeWiesn ihre Bedeutung als Plattform für Innovation, Inspiration und partnerschaftlichen Austausch unterstrich.

„Die WerbeWiesn steht seit vielen Jahren für persönliche Begegnungen, kreative Ideen und starke Partnerschaften. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder so viele Besucher und Aussteller den Weg nach München gefunden haben“, so Thomas Gottschall, Geschäftsführer bei Eidex.

www.werbewiesn.de

Bildquelle: WerbeWiesn