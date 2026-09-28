Der Remscheider Schirmspezialist Fare hat im September 2026 Philipp Oergel zum Einzelprokuristen ernannt. Oergel ist als Referent der Geschäftsführung angestellt und seit dem 1. Juni 2025 bei Fare tätig. Seitdem hat er insbesondere die Bereiche Marketing, Vertrieb sowie IT und Digitalisierung maßgeblich unterstützt und weiterentwickelt. In seiner Funktion als Referent der Geschäftsführung arbeitet er eng mit Geschäftsführer Volker Griesel zusammen und begleitet zentrale strategische und operative Themen des Unternehmens.

„Auch wenn Philipp erst seit etwas mehr als einem Jahr bei uns ist, hat er sich in dieser vergleichsweise kurzen Zeit durch sein hohes Engagement, seine fachliche Kompetenz und sein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein um unser Unternehmen verdient gemacht. Die Ernennung zum Einzelprokuristen ist Ausdruck des großen Vertrauens, das ich in ihn und seine weitere Entwicklung bei uns setze“, erklärt Fare-Geschäftsführer Griesel. Mit der Erteilung der Einzelprokura übernimmt Oergel zusätzliche Verantwortung und erhält weitergehende Vertretungsbefugnisse für das Unternehmen.

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