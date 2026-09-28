Das irische Unternehmen Goldstar, IRL-Dundalk, hat im September 2026 Eric Wingard als Verstärkung für das Digital Experience-Team vorgestellt. Als neuer Product Owner liegt sein Fokus auf der Schaffung kundenorientierter digitaler Erlebnisse und darauf, die Integrationsmöglichkeiten von Goldstar zu stärken, digitale Lösungen voranzutreiben und die Vernetzung zwischen dem Unternehmen und seinen Vertriebspartnern zu verbessern. Außerdem soll Wingard, der acht Jahre Branchenerfahrung in der Umsetzung nahtloser End-to-End-API-Integrationen mitbringt, dazu beitragen, den Integrationssupport von Goldstar zu formalisieren, sodass Vertriebspartner eine zentrale, reaktionsschnellere Anlaufstelle für Anfragen zu Zugangsdaten, Fehlermeldungen und technische Fragen erhalten.

Wingards Start bei Goldstar knüpft an die digitale Transformation des Unternehmens an, zu der auch die kürzlich erfolgte Einführung der neu gestalteten globalen Webseite gehört.

„Ich freue mich sehr, in einem so entscheidenden Moment zu Goldstar zu kommen. Die Investition in ein stärker vernetztes digitales Erlebnis zeigt ein echtes Engagement für unsere Partner, und ich freue mich darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen“, so Wingard, Product Owner, Digital Experience. Auch Cathy Yonek, Global Director of Digital Experience, mit der Wingard eng zusammenarbeiten wird, freut sich über den neuen Kollegen: „Eric bringt umfassende Erfahrung in den Bereichen Operations, Integrationen und in der Merchandising-Branche mit. Er hat bei komplexen Integrationsprojekten mit mehreren Partnern stets erfolgreiche Ergebnisse erzielt, und wir freuen uns, ihn in unserem Team zu haben. Seine Expertise wird uns dabei helfen, das digitale Erlebnis bei Goldstar kontinuierlich zu verbessern und unseren Kunden noch bessere Erfahrungen zu bieten.“

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