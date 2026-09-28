Loqi setzt CiCLO-Technologie ein

Das Berliner Unternehmen Loqi setzt für die nächste Generation seiner Taschen auf die neue CiCLO-Technologie. Das Unternehmen ist für seine leichten, extrem stabilen und kunstvoll gestalteten Tragetaschen, Rucksäcke und Accessoires bekannt und arbeitet weltweit mit zahlreichen Künstlern, Designern und Museen zusammen.

Mit dem Einsatz der patentierten CiCLO-Technologie, bei der sich synthetische Fasern auf natürliche Weise zersetzen, sollten sie in die Umwelt gelangen, setzt Loqi intensiv auf Kreislaufwirtschaft und setzt seinen nachhaltigen Weg fort. Da über 60% aller Textilien aus synthetischen Fasern wie Polyester oder Nylon bestehen, verbleiben nicht biologisch abbaubare Mikrofasern jahrzehntelang in der Umwelt. Die CiCLO-Technologie soll dies verändern, weshalb Loqi sich für den Einsatz entschieden hat. Die Stabilität der Taschen sowie deren Haltbarkeit wird davon nicht beeinflusst.

www.loqi.eu