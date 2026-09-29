B2B Wear tritt in deutschen Markt ein

Das niederländische Unternehmen B2B Wear, NL-Bladel, das Berufs-, Team- und Promotionsbekleidung anbietet, tritt im September 2026 offiziell in den deutschen Markt ein. Das Sortiment umfasst eine breite Palette an Textilien für den professionellen Einsatz, besonders beliebt sind die hochwertigen Poloshirts, die komfortablen Sweatshirts und die funktionellen Softshelljacken. Dank einer umfangreichen Farbpalette finden Kunden für jede Corporate Identity die passende Lösung, die umfangreiche Größenauswahl sorgt dafür, dass alle Mitarbeiter optimal ausgestattet werden.

B2B Wear positioniert sich als preisaggressiver Anbieter im Markt, der mit effizienten Einkaufsprozessen, einem starken Lieferantennetzwerk und jahrelanger Erfahrung punktet.

Für den Aufbau und die Betreuung des deutschen Marktes ist Hein Duursma verantwortlich, der als Ansprechpartner für Unternehmen, Händler und Wiederverkäufer die Kunden persönlich bei Produktauswahl, Angebotsanfragen und individuellen Lösungen zur Verfügung steht.

www.b2b-wear.com