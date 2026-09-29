Informationen und Inspirationen rund um haptische Werbung und Merchandising, ob gedruckt, live oder digital: Dafür steht die Marke Haptica des Kölner Verlagshauses WA Media. Existierten bislang alle Einzelprodukte nebeneinander mit jeweils eigener Markensprache, werden nun alle Teile der Haptica-Plattform unter einer einheitlichen Dachmarke gebündelt. Das stärkt die Brand und ihren Wiedererkennungswert und trägt einem zeitgemäßen Medienkonsum Rechnung.

Zentral für den Relaunch ist das neu entwickelte, prägnante Logo, das sowohl für die Dachmarke als Ganzes als auch für alle einzelnen Haptica-Produkte steht und das Haptische schon in sich trägt: Die leicht versetzte Darstellung des „pt“ erzeugt eine dreidimensionale Anmutung.

Mit dem neuen Logo kommt eine neue Tagline für die gesamte Haptica-Familie: „Merch & Marketing“. Denn es ist evident, dass der Begriff „Merch“ immer mehr an Verbreitung gewinnt, insbesondere unter jungen Zielgruppen. Merch ist cool, steht für zeitgemäße, nachhaltige und sinnvolle Produkte, die Begehrlichkeit erzeugen und Marken aufwerten. „Marketing“ wiederum ist der übergeordnete Kontext, schließlich sind Merch und haptische Werbung Teil der Marketingwelt, und sowohl in den Haptica-Medien als auch auf der Haptica live drehen sich die Inhalte immer auch um die Einbindung haptischer Botschafter in einen übergeordneten Marketingkontext.

Damit steht die neue Marke für alle Haptica-Kommunikationsplattformen, die einen gemeinsamen Purpose haben: die Einkäufer, Lieferanten und Fans von Merch und haptischer Werbung zu informieren, zu inspirieren und zu vernetzen.

Das Magazin

Den Deep Dive ermöglicht alle zwei Monate das Printmagazin Haptica. Die Rubrik „Kampagnen & Konzepte“ beleuchtet die Marketingpraxis mit Interviews bekannter Brands, Storys und Best Practice-Beispielen. Handfeste Produktvorschläge hält „Produkte & Ideen“ bereit, „Wissen & Fakten“ informiert über Themen wie Marketing, Design, Nachhaltigkeit, Studien oder Veredelungstechniken.

Das Online-Portal

Die Anlaufstelle im Netz mit noch mehr Content und dem kompletten Heftarchiv von Haptica. Neben täglichen News erscheint u.a. alle 14 Tage ein neues Product Special mit von der Redaktion kuratierten Produkttipps. In den Company Profiles stellen sich Lieferanten und Händler vor und können mit einem Klick kontaktiert werden, in den Brand Storys berichten Experten aus namhaften Unternehmen, wie sie Merch einsetzen.

Die Haptica live

Die Haptica live bringt seit 2013 jedes Jahr alle Merch-Enthusiasten zusammen, um neue Produkte zu entdecken, Ideen zu sammeln und sich darüber auszutauschen, wie haptische Kommunikation Marken stärken kann. Am 17. März 2027 wird die 15. Ausgabe der Messe und Erlebniswelt wie gewohnt im World Conference Center Bonn (WCCB) stattfinden.

Besucher aus den Marketing-, HR- und Procurement-Abteilungen werbetreibender Unternehmen, aus Werbeagenturen und dem Werbeartikelhandel finden hier alles an Produkten, was sie für ihre Projekte suchen und darüber hinaus viele Ideen und Novitäten, die sie vielleicht noch nicht kannten. Das garantieren mehr als 100 Aussteller aus allen Produktbereichen des Markts. Zudem wird die Newcomer Area erneut spannende Start-ups versammeln.

Wie immer werden im Vortragsforum bekannte Unternehmen, Organisationen und Experten Wissenswertes rund um haptische Botschafter vermitteln. 2027 wird hier u.a. der FC St. Pauli auf der Bühne stehen. Beim Rundgang über die Messe darf der Besuch der Best Practice Show nicht fehlen, die jedes Jahr neue, herausragende Kampagnenideen präsentiert.

Der Newsletter

Als digitale Ergänzung im Haptica-Kosmos bietet der Haptica Newsletter (vormals Haptica Mail) ein monatliches Update mit News, Ideen und Inspirationen zur haptischen Kommunikation. Wer den Haptica Newsletter alle vier Wochen ins Postfach bekommen möchte, kann ihn unter haptica.online/news kostenfrei abonnieren.

Die Socials

Der Haptica-Kanal auf LinkedIn postet News und Fundstücke aus der Welt des Merch sowie Neues aus der Haptica-Welt. Das Ziel ist, eine Community rund um Merch und haptische Werbung entstehen zu lassen, die sich online wie auch offline – z.B. auf der Haptica live – trifft und vernetzt.

haptica.info