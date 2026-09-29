Der Online-Großhändler L-Shop-Team aus Unna erweitert sein Sortiment im September 2026 um eine neue Produktwelt. Die Hundebekleidungsmarke Portman & Pooch ist exklusiv bei L-Shop-Team erhältlich. Dabei nimmt der Großhändler erstmals ein Sortiment auf, das sich gezielt auf Bekleidung und Accessoires für Hunde konzentriert.

Die Kollektion verbindet modisches Design mit alltagstauglicher Funktion, das Sortiment reicht vom klassischen T-Shirt über lässige Hoodies und eine Jeansjacke bis hin zum Parka. Ein besonderer Fokus liegt auf der Individualisierbarkeit der Produkte, denn die Artikel bieten ausreichend Raum für Drucke, Stickereien, Namen, Logos oder Vereinsmotive.

Mit der neuen Marke greift L-Shop-Team einen Markt auf, der für die Textilbranche neue Möglichkeiten liefert. Passend zum Sortimentsstart von Portman & Pooch geht L-Shop-Team mit einer neuen Landingpage rund um das Thema Haustierbedarf online, wo die verschiedenen Produktgruppen gebündelt und Anregungen für Anwendungen, Veredelungen und Verkaufsansätze gegeben werden.

www.l-shop-team.de