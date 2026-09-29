Strahlende Marken

Das westfälische Unternehmen Polyclean, das auf die Entwicklung von hochwertigen Reinigungslösungen für empfindliche Oberflächen wie Brille und Display spezialisiert ist, feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Im Porträt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 474 berichten Ulrich Pohlmann und Maik Hesselink, der seit einem Jahr zweiter Geschäftsführer von Polyclean ist, wie sie das Unternehmen gemeinsam in die Zukunft führen wollen.

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