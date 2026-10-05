Am 24. September fanden sich rund 75 Besucher zur dritten DTF Convention bei FOL International in Kaiserslautern ein. Die Veranstaltung der Akademie für Textilveredelung (Aka-tex) bot Fachvorträge, Produktpräsentationen, Lagerführungen und viel Raum für Gespräche für die Experten der Textilveredelungsbranche. Die DTF Convention stand in diesem Jahr auch im Zeichen des 175-jährigen Markenjubiläums von Fruit of the Loom und fand so unter dem Motto „175 Years of Fruit. Grown Together“ statt. Getreu dem Motto wurde daher nicht nur über die Zukunft des DTF-Drucks gesprochen, sondern auch das Miteinander gefeiert.

Das Vortragsprogramm beleuchtete aktuelle Fragen rund um DTF- und Digitaldruck von DTG versus DTF und Farbreproduktion bis zu Troubleshooting, Produktionskosten und automatisierten Workflows. Neben den Vorträgen bot die Ausstellung Gelegenheit, Technologien und Lösungen aus nächster Nähe kennenzulernen und mit den Anbietern ins Gespräch zu kommen. Führungen durch das Hochregallager von Fruit of the Loom sowie eine exklusive Embossing-Aktion ergänzten das Programm.

Neu im Programm waren die sogenannten Sprechstunden, bei denen in kleinen Gruppen konkrete Fragen mit DTF- und Digitaldruck-Experten, beispielsweise zu Farbmanagement und Datenaufbereitung, diskutiert werden konnten. Sowohl die Leiter als auch die Teilnehmenden zeigten sich anschließend begeistert von dem neuen Programmpunkt.

Günter Söndgerath vom Verband der Textilveredler Deutschland (VTTD) hob in seinem Fazit hervor, wie wertvoll die Verbindung aus Fachinformation, direktem Kontakt zu Anbietern und Branchenaustausch für die Mitgliedsbetriebe ist.

Abgeschlossen wurde der Tag dann mit gemütlichem Beisammensein und gemeinsamen Grillen.

www.fruitoftheloom.eu

www.aka-tex.de