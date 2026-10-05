Goldstar erhält Goldmedaille von EcoVadis

Das irische Unternehmen Goldstar aus Dundalk bei Dublin wurde im September mit der EcoVadis-Goldmedaille ausgezeichnet. Sowohl Goldstar North America als auch Goldstar Europe erzielten eine Gesamtpunktzahl von 84/100 Punkten und schnitten damit, so Goldstar, besser ab als 97% der weltweit von EcoVadis getesteten Unternehmen.

Die Auszeichnung spiegelt die kontinuierlichen Anstrengungen von Goldstar wider, seinen Nachhaltigkeitsansatz weiter zu stärken, die Transparenz zu verbessern und Fortschritte messbar zu machen.

„Diese Auszeichnung spiegelt die Arbeit wider, die bei Goldstar geleistet wird, um unseren Ansatz im Bereich Nachhaltigkeit kontinuierlich zu stärken“, sagt Pedro Moniz, Global Sustainability Manager. „Die Goldmedaille ist zwar ein wichtiger Meilenstein, gibt uns aber auch einen klaren Überblick darüber, wo wir uns noch weiter verbessern können.“

Goldstar konzentriert sich weiterhin darauf, seinen Kunden durch digitale Produktpässe, einen jährlichen ESG-Bericht und Made Better-Produkte mehr Transparenz zu ermöglichen und messbare Fortschritte zu erzielen. Als Ziel für das kommende Jahr hat Goldstar das Erreichen der Platin-Auszeichnung bekanntgegeben.

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