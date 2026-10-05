markeding impulse: Ein Festival für Linz

Schon immer hat die markeding, Österreichs größte Messe für haptische Werbung, neben der jährlichen Ausgabe in der Wiener Hofburg einen Ableger in Oberösterreich. Nach zwei Ausgaben in Wels kehrte die markeding am 1. Oktober 2026 erstmals seit 2019 wieder nach Linz zurück, und das mit einer bedeutenden Erweiterung: Die markeding impulse im Design Center Linz kombinierte Fachmesse, hochkarätige Keynotes und Community-Networking zu einem neuen, festivalartigen Konzept. Auch der Trägerkreis wurde über die langjährigen Träger Forum Werbemittel und Wertpräsent hinaus mit ebets und HSW auf insgesamt vier teilnehmende Agenturen erweitert.

Rund 80 Aussteller zeigten in den hellen, modernen Räumlichkeiten des Designcenters Linz ihre Produkte und Services. Neben Lieferanten für haptische Werbung waren auch einige Unternehmen aus Bereichen wie visueller Kommunikation, Livemarketing und Gamification vertreten. Mehrere großzügige Loungeflächen luden überall auf der Messe zum entspannten Austausch ein. Wie bereits die Vorgängerinnen in Linz wurde auch die markeding impulse nach den Kriterien des Österreichischen Umweltzeichens als Green Event ausgerichtet.

Ein echtes Highlight bildete das hochwertige Rahmenprogramm aus sieben Keynotes und insgesamt acht Speakern, das die Veranstalter Martin und Katharina Zettl auf die Beine gestellt hatten. Im Auditorium sprachen u.a. OMR-Chefredakteur Roland Eisenbrand, High Fashion-Modedesignerin und Unternehmerin Marina Hoermanseder, Marketingexperte Olaf Hartmann sowie der KI-Forscher und Unternehmer Gerhard Kürner.

Insgesamt ein Konzept, mit dem die markeding impulse tatsächlich einen Impuls setzen konnte: Rund 900 Besucher kamen nach offiziellen Angaben ins Designcenter und blieben z.T. auch nach Messeschluss noch zur Networking-Party markeding connect.

Viele Aussteller äußerten sich sehr positiv zur Besucherfrequenz und zur Qualität der Gespräche, auch für die Träger ging die Teilnahme voll auf: „Ich bin extrem zufrieden“, freut sich Markus Angermayr, Forum.

Veranstalter Martin Zettl zieht ebenfalls ein sehr positives Fazit: „Die markeding impulse hat gezeigt, wie stark unsere Branche ist, wenn Menschen, Marken und Ideen direkt aufeinandertreffen. Die Energie, die Qualität der Gespräche und die Begeisterung bei Besuchern und Ausstellern waren den ganzen Tag spürbar.“

Katharina Zettl, Head of Marketing, ergänzt: „Die Premiere der markeding impulse war für uns ein großer Erfolg. Besonders schön war für mich zu sehen, wie selbstverständlich sich alles miteinander verbunden hat. Man hat eine Keynote besucht, danach neue Produkte entdeckt, sich ausgetauscht und den Tag gemeinsam genossen. Genau diese Mischung wollten wir schaffen.“

Die nächste markeding findet am 8. April in der Wiener Hofburg statt. // Till Barth

www.markeding-impulse.com

Fotos: Till Barth, © WA Media