Peli erweitert europäische Produktionskapazitäten

Der spanische Produzent von Schutzkoffern und tragbaren Beleuchtungssystemen Peli Products, E-Barcelona, hat durch die Installation und Inbetriebnahme einer neuen hochmodernen Rotationsformanlage im sächsischen Crottendorf seine europäischen Produktionskapazitäten erweitert.

Mit dieser Investition setzt Peli sein kontinuierliches Engagement für den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in Europa fort. Das Unternehmen kann damit schneller auf Anforderungen reagieren, die Produktion flexibler gestalten und Kunden in der gesamten Region noch besser unterstützen. Die neue Anlange zählt Unternehmensangaben zufolge zu den bislang bedeutendsten Investitionen am Standort Crottendorf.

„Diese jüngste Investition unterstreicht unser Bestreben, unsere Fertigungskapazitäten in Europa kontinuierlich auszubauen. So können wir schneller auf die Nachfrage unserer Kunden reagieren und gleichzeitig die außergewöhnliche Qualität und Zuverlässigkeit gewährleisten, die sie von Peli erwarten“, erklärt Stephan Corti, Chief Commercial Officer bei Peli.

www.peli.com