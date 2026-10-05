PF Concept verstärkt Außendienst

Mit Janina Irmen als neue Außendienstmitarbeiterin für Deutschland baut der niederländische Importeur PF Concept seine Vertriebskompetenz auf dem deutschen Markt weiter aus. Irmen verfügt über langjährige Erfahrung im B2B-Vertrieb sowie in der Werbeartikelbranche und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in Vertrieb, Customer Care und Key Account Management. Bei ihren bisherigen Stationen lag der Schwerpunkt insbesondere auf der Betreuung strategischer Kunden, dem Ausbau von Geschäftsbeziehungen und der Entwicklung neuer Marktpotenziale. Bei PF Concept soll Irmen Kunden in Deutschland bei der Entwicklung erfolgreicher Werbeartikel- und Markenlösungen unterstützen und die Marktpräsenz von PF Concept weiter stärken. Zu ihren Schwerpunkten gehören die strategische Kundenbetreuung, die Neukundengewinnung sowie der Ausbau langfristiger Partnerschaften.

„Mit Janina gewinnen wir eine erfahrene Vertriebspersönlichkeit, die unsere Kunden, den Markt und die Anforderungen unserer Branche bestens kennt. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und wünschen ihr einen erfolgreichen Start bei PF Concept“, sagt Peter Stelter, Country Manager D-A-CH bei PF Concept.

www.pfconcept.com