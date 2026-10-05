Pünktlich zur Messe für Schuluniformen, die am 11. und 12. Oktober in GB- Solihullbei Birmingham, stattfindet, hat der britische Textilspezialist Result Clothing, GB-Colchester, einen Katalog für Bekleidung für Kinder und Jugendliche herausgegeben. Die Broschüre enthält alle neuen Kopfbedeckungen und Sportmodelle für 2026 sowie beliebte Schulklassiker, technische Neuheiten für Sport und Freizeit und beliebte Produktlinien, die auf recycelte Stoffe umgestellt wurden.

Die Kleidungsstücke von Result sind so konzipiert, dass sie mit verdeckten Zugängen zum Bedrucken versehen sind, die eine bessere Haftung des Druckrahmens oder der Druckplatte auf dem Oberstoff ermöglichen. Zu jedem Produkt werden außerdem anhand einer grafischen Darstellung empfohlene Veredelungsarten gezeigt, einschließlich Pantone-Farbnummern. Die Broschüre, die auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt wurde, präsentiert alle Informationen zu den Modellen auf Deutsch, Englisch und Französisch und steht auch zum Download bereit.

www.resultclothing.com