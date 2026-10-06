Wenn es darum geht, Nachhaltigkeits- und Sozialfaktoren nachvollziehbar zu kommunizieren, spielen Zertifikate und Standards eine große Rolle. Beim Thema Recycling hat sich der GRS (Global Recycled Standard) als führendes Label etabliert. In den Werbeartikel Nachrichten Nr. 474 wird aufgeführt, welche klaren Vorgaben für den Einsatz von recycelten Materialien der GRS schafft und wie er zugleich soziale und ökologische Kriterien entlang der Produktionskette überprüft. Denn auch in der Werbeartikelbranche ist er mittlerweile ein gern gesehener Nachweis.

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