doppler feiert 80-jähriges Jubiläum

Der Schirmspezialist doppler aus Braunau in Österreich feiert im Oktober 2026 sein 80-jähriges Bestehen. Das Familienunternehmen wurde 1946 von Ernst Doppler und einer Näherin gegründet und etablierte sich schnell am Regenschirmmarkt und legte so den Grundstein für die weitere Entwicklung.

Mitte der 50er Jahre stiegen Tochter Renate Doppler und ihr Ehemann Hermann Würflingsdober in das Unternehmen ein und erweiterten das Produktportfolio strategisch um Gartenschirme und Gartenmöbelauflagen. 1971 folgte dann die Gründung der deutschen Tochtergesellschaft. Mit Hermann Würflingsdober und seiner Frau Margit trieb die dritte Generation ab 1988 die Internationalisierung des Unternehmens gezielt voran. In den folgenden Jahren entstanden Tochtergesellschaften in Osteuropa und Asien. 1990 wurde das Sortiment um Gartenmöbel erweitert. Seit 2025 führend mit Ulrike Kinder und Martin Würflingsdober die Urenkel des Gründers das Familienunternehmen in der vierten Generation.

„Früher war die Firma direkt neben unserem Elternhaus. Ich erinnere mich noch gut an die kleine Werkstatt von früher, in der meine Schwester und ich manchmal gebastelt haben, oder daran, wie wir im Lager Kartonburgen gebaut haben. Diese Nähe zum Unternehmen hat uns von klein auf geprägt und begleitet unser Denken bis heute“, erinnert sich der Geschäftsführer Martin Würflingsdober.

„Dass wir in diesem Jahr unser 80-jähriges Bestehen feiern dürfen, verdanken wir vor allem den Menschen, die doppler über viele Jahre begleitet und mitgestaltet haben – unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ebenso wie unseren Kunden und Lieferanten. Dieses Jubiläum ist deshalb vor allem auch ein Anlass, von Herzen Danke zu sagen“, ergänzt Gesellschafterin Kinder.

Um dem kontinuierlichen Wachstum und den steigenden technischen Anforderungen gerecht zu werden, entstand 1999 der heutige Unternehmensstandort in Braunau, der in den vergangenen Jahren durch mehrere Erweiterungen nahezu verdoppelt wurde. Die Übernahme der Traditionsmarke Knirps gemeinsam mit einem Schweizer Partner im Jahr 2005 markierte einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Das Unternehmen, das heute in mehr als 70 Ländern weltweit vertreten ist, arbeitet auch im europäischen Kernmarkt kontinuierlich an der Weiterentwicklung und Erschließung neuer Absatzpotenziale.

„Unsere Vorgänger haben ein starkes Fundament geschaffen, auf dem wir heute aufbauen können. Unsere Eltern begannen bereits Ende der 1980er Jahre damit, doppler zu einem international erfolgreichen Unternehmen auszubauen. Diesen Weg setzen wir konsequent fort. Dank unserer soliden Basis können wir flexibel auf neue Marktanforderungen und die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt reagieren“, so der Geschäftsführer.

www.dopplerschirme.com