Kadimage stellt neue Plattform vor

Das französische Unternehmen Kadimage mit Sitz in Reims hat nach mehrjähriger Entwicklungszeit im Oktober 2026 eine komplett neu gestaltete B2B-Website gelauncht.

Das Ziel sei, so das Unternehmen, nicht nur die Modernisierung des Online-Katalogs, sondern die Schaffung einer Plattform, die die Zusammenarbeit mit Geschäftskunden besser widerspiegele. Dabei gehe es insbesondere um Produktauswahl, Textilien, Personalisierung, Angebotserstellung und Bestellung bei gleichbleibender persönlicher Betreuung durch das Vertriebsteam des Spezialisten für Werbeartikel und personalisierte Textilien. Mit der neuen Plattform möchte Kadimage es Geschäftskunden ermöglichen, Mengen, Bedruckungsflächen und Veredelungstechniken auszuwählen und Preisangebote einzuholen, bevor die Bestellung aufgegeben oder Unterstützung angefordert wurde.

Die digitale Entwicklung werde durch die unternehmenseigene Textilveredelungswerkstatt in Reims unterstützt, in der Stickereien, DTF, Transfer- und Sublimationsdruck durchgeführt werden.

www.kadimage.fr