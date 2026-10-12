Marchi verstärkt Bartenbach Werbemittel

Seit dem 1. September 2026 verstärkt Claudio Marchi als Key Account Manager das Team von Bartenbach Werbemittel, Mainz, im Vertrieb.

Marchi verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche, seine Schwerpunkte liegen im Key Account Management, der Kundenberatung und im Produktsourcing. Seine Expertise verbindet er mit IT-Affinität und einem fundierten Know-how in digitalen Prozessen. Besonders freut er sich auf die Verbindung von Agenturleistungen und Werbeartikeln und der Begleitung der Kunden von der ersten Idee zum fertigen Produkt, zur Kampagne oder zum Shop.

Die Bartenbach Gruppe reagiert damit eigenen Angaben zufolge auf die wachsende Nachfrage nach ihrem Werbeartikel-Fullservice. Durch die Bündelung von Sortimentsberatung und – gestaltung, individuellen E-Commerce-Shoplösungen, Produktion, Druck und Veredelung sowie Lagerung, weltweiter Logistik und internationalen Kundenservice gewinne das Unternehmen zunehmend Kunden.

Ein wesentlicher Bestandteil des Fullservice-Modells seien dabei individuelle E-Commerce-Shops, die Werbeartikelsortimente digital verfügbar machen und die Bestellung vereinfachen. Marchi kenne die Anforderungen an das wichtige Zusammenspiel aus Produktauswahl, Shop und operativer Abwicklung aus dem Fullservice- und Streckengeschäft. Bei Bartenbach betreut er zukünftig Fullservice-Kunden, begleitet das Onboarding neuer Kunden und soll bestehende Geschäftsbeziehungen weiterentwickeln.

„Digitale Lösungen sollen unseren Kunden die Arbeit erleichtern. Der persönliche Kontakt bleibt für mich dabei unverzichtbar. Haptische Werbung weckt Emotionen und macht Marken erlebbar. Damit dieser Anspruch beim Empfänger ankommt, braucht es eine verlässliche Zusammenarbeit entlang der gesamten Lieferkette. Dazu gehört für mich, Anforderungen und Passgenauigkeit im persönlichen Gespräch zu klären und gemeinsam mit unseren Produktions- und Logistikpartnern Lösungen zu finden“, so Marchi.

www.bartenbach.de