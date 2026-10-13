Über 470 Gäste fanden sich am 29. September 2026 zum Mitraco Sparkling Day, der jährlichen Hausmesse des österreichischen Werbeartikelspezialisten Mitraco, in den Schlumberger Kellerwelten in Wien ein.

Rund 50 Lieferanten präsentierten in den historischen Kellergewölben ihre Sortimente und Neuheiten und boten den Gästen die Möglichkeit, die Produkte in die Hand zu nehmen, auszuprobieren und sich beraten zu lassen. Passend zum Weltherztag, der von der World Heart Federation auf den 29. September gelegt wurde, wählte Mitraco das Motto „Werben mit Herz & Verstand“, und so warteten an den Ständen eigens gestaltete Herzensprodukte auf die Gäste. Von Taschen über Handtücher, Trinkflaschen, Schreibgeräte, Regenschirme und Handwärmer zeigten die Aussteller so, wie klassische Werbeartikel mit individueller Gestaltung zu auffälligen Markenbotschaftern werden. Ein Publikumsmagnet war die Gravurstation, an der jeder Gast einen Becher mit Deckel erhielt, der vor Ort graviert wurde und so nicht nur ein persönliches Andenken, sondern auch ein anschauliches Beispiel für den Mehrwert durch Veredelungen war.

„Der persönliche Austausch ist das Herzstück des Sparkling Day“, so Wolfgang Bosch, Geschäftsführer von Mitraco. „Werbeartikel muss man sehen, angreifen und erleben. Gemeinsam mit unseren Lieferanten zeigen wir unseren Kunden an einem einzigen Tag eine Vielfalt an Produkten und Ideen, die kein Katalog bieten kann. Dass der Sparkling Day auf den Weltherztag fiel, passt perfekt zu unserem Anspruch: Werben mit Herz & Verstand.“

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Fotos: Mitraco