Sechzehn Unternehmen, zahlreiche Werbeartikelhändler, zentrale Standorte – das ist die Welcome Home Tour, die am 8. Oktober 2026 Station im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart machte.

In einem hellen Areal, das etwas vom Messebereich abgetrennt war, hatten die teilnehmenden Lieferanten Aditan, Daiber, Fare, Geiger Notes, Halfar, Jung, Kalfany, Koziol, mbw, Polyclean, Reflects, Reisenthel, SND, Stabilo Trendfactory und uma ihre Stände kreisförmig aufgebaut, sodass eine gemütliche, familiäre Atmosphäre entstand. Als Gast war die niederländische Plattform für branded merchandise und workwear PromZ dabei, die ihre neue B2B-Plattform vorstellten.

Während die Besucher, das Event war wie üblich nur für Werbeartikelhändler zugänglich, von Stand zu Stand gingen und sich über Neuheiten und Einsatzmöglichkeiten informierten, boten gemütliche Sofas in der Mitte sowie ein großzügiger Catering-Bereich Platz für weiteres Networking.

„Die Welcome Home hat sich mittlerweile als Marke etabliert und wir Lieferanten wissen die angenehme, familiäre Stimmung hier sehr zu schätzen. Überall ist etwas los und wir kommen gut ins Gespräch“, resümiert Uwe Thielsch von koziol.

Schon am Vormittag waren schnell alle Stände gut besucht und das Fachpublikum informierte sich über die zahlreichen Produkte. Dass auf der Messereihe, die auch in diesem Jahr bereits im Frühjahr mit drei Veranstaltungen startete, auch Neuheiten präsentiert werden, zeigte sich u.a. am Stand von Jung: „Eines der Produkte, die wir den Besuchern heute mitgeben, ist eine richtige Premiere, die erst im nächsten Jahr in den Katalog kommt. Durch dieses kleine Unikat zeigen wir einen kleinen Vorgeschmack, was wirklich sehr gut ankommt“, berichtet Alexander Schwaderer, Jung.

Auch das Bonusprogramm mit Preisvorteilen, das die Fachhändler erwartet, sorgte erneut dafür, dass die Fachhändler sich an allen Ständen einfanden. „Da die Messe recht klein ist, hat man Zeit, sich intensiv mit den Kunden zu besprechen und auch auf Projekte einzugehen. Viele Kunden wissen gar nicht über alle Möglichkeiten der ausgestellten Produkte“, konstatiert Silvia Heinrich, Fare.

Auch nachdem alle Stände besucht waren, verweilten die Fachbesucher noch auf dem Gelände und im Catering-Bereich und tauschten sich mit Ausstellern und anderen Gästen aus, sodass der Messebereich lebhaft besucht war. Gegen Nachmittag tauchten dann auch einige Fachhändler in Tracht auf, denn der Tag endete nicht mit dem Ende der Messe. Ab 16 Uhr ging es zu einem zünftigen Beisammensein auf dem Stuttgarter Wasen.

Die Welcome Home Tour reist in diesem Jahr noch nach Hamburg (25. November) und München (2. Dezember).

//Sophia Arnold

Fotos: Sophia Arnold, © WA Media