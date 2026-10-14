„Eine Marke muss erlebbar werden“

Energy Drinks gehören zu den dynamischsten Getränkekategorien überhaupt. Neue Geschmacksrichtungen, aufmerksamkeitsstarke Kampagnen und eine hohe Präsenz auf Festivals sorgen dafür, dass Marken kontinuierlich mit ihrer Zielgruppe in Kontakt bleiben. Rockstar Energy setzt dabei konsequent auf Brand Experience in Form von Musik, Live-Erlebnissen und haptischen Berührungspunkten. In der Werbeartikel Nachrichten Nr. 475 spricht Senior Brand Manager Marie Lipphardt darüber, was es heißt, eine Marke „komplett zu fühlen“, wie man der Zielgruppe coole Fun-Momente beschert und warum Merch mehr bieten sollte als reine Festivalnostalgie.

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