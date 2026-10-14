Stabila veranstaltet fünften Social Media Day

Zum fünften Mal begrüßte Messwerkzeughersteller Stabila, Annweiler, im Oktober 2026 seinen Social Media Day, zu dem 16 Influencer aus Deutschland und Österreich eingeladen wurden.

„Viele der Influencer sind seit Jahren Teil der Stabila Community und arbeiten fast täglich mit unseren Wasserwaagen oder Laser-Messwerkzeugen. Die Handwerkerinnen bilden unsere ´True Pro Ladies´ und die Handwerker unser ´Stabila Family´-Team“, erklärt Holger Binder, Chief Sales und Marketing Officer. „Sie wissen aus eigener Erfahrung, worauf es im Arbeitsalltag ankommt, und zeigen ihren Followern, wie unsere Produkte sie dabei unterstützen.“

Am ersten Tag besichtigten die Gäste dann zunächst die Burg Trifels, die das Wahrzeichen der Stadt ist und eine inspirierende Kulisse für kollegialen Austausch bot. Bei einer Führung durch die Burg bekamen die Influencer einen Eindruck der nachhaltigen Leistung mittelalterlicher Baumeister in Bezug auf Statik und Materialkunde.

Am zweiten Tag ging es dann um die moderne Messtechnik und die Welt der Stabila-Messwerkzeuge. Zu Beginn gaben Geschäftsführer Ulrich Dähne und Holger Binder einen Überblick über die Firmenentwicklung, gefolgt von einer Führung durch das Werk mit Vertretern aus dem Produktmanagement. Die Gäste erhielten einen spannenden Einblick in die Fertigung und konnten hautnah erleben, wie viel Handarbeit, Präzision und Qualitätskontrolle in jeder Stabila-Wasserwaage stecken. Auch die Fertigung der Laser-Nivelliergeräte wurde vorgestellt.

Nach einem Besuch in den Stabila Labs, wo es um den direkten Austausch von Anwendern und Produktmanagement ging, wurde dann das Stabila Museum besucht, wo die 137-jährige Unternehmensgeschichte anhand historischer Messwerkzeuge und der Entwicklung der Produkte erlebbar wurde.

www.stabila.com

Bildquelle: Stabila