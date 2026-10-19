Antalis übernimmt Vertriebsaktivitäten von Papyrus

Das Unternehmen Antalis mit europäischem Sitz in F-Boulogne-Billancourt hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme der Vertriebsaktivitäten des Papiergroßhandels Papyrus in der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen und Deutschland unterzeichnet.

Die Übernahme soll das Vertriebsnetz und die Kundenreichweite von Antalis in Mittel- und Osteuropa weiter stärken. Durch die Zusammenführung des übernommenen Geschäfts mit einem etablierten Kundenstamm und seiner Logistikinfrastruktur würde Antalis seine Position, so das Unternehmen, als führender europäischer B2B-Distributor festigen und seien Fähigkeit, Kunden in diesen Märkten zu bedienen, weiter ausbauen.

Die übernommenen Unternehmen erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von rund 215 Mio. Euro und belieferten mehr als 13.000 Kunden mit einem Sortiment von 21.000 Artikelnummern an Druck- und Büropapier, unterstützt durch ein operatives Netzwerk von 12 Lagern in der gesamten

Region.

www.antalis.com