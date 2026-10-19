Das Unternehmen Inkcups, Freudenberg, hat im Oktober 2026 sein Team um einen neuen Außendiensttechniker erweitert. Adam Sobieski wird Teil des europäischen Serviceteams und sich aus Polen um die Betreuung der Inkcups-Kunden in Osteuropa kümmern.

Als Verstärkung des Service- und Supportteams wird Sobieski Installationen und Reparaturen von Direct-to-Object-Tintenstrahlgeräten bei Kunden vor Ort durchführen, Kundenschulungen zur Bedienung und Wartung der Geräte anbieten und bei Bedarf Fernsupport leisten. Sobieski verfügt über 20 Jahre an Erfahrung im technischen Support in der Druckindustrie, insbesondere in den Bereichen Wartung, Installation und Schulung.

Sebastian Teichmann, Service Manager Europe bei Inkcups: „Inkcups ist stolz auf den hohen Standard an Support und Service, den unser Team den Kunden bietet, indem wir sie bei Installationen und Schulungen unterstützen und ihnen bei der Nutzung unserer Geräte zur Seite stehen, um ihren Erfolg zu ermöglichen. Angesichts unseres wachsenden Kundenstamms in Osteuropa wird diese Position eine wichtige Rolle spielen, und Adams Fachwissen im Digitaldruck sowie seine umfassende technische Erfahrung werden eine Bereicherung für das Team sein.“

www.inkcups.com