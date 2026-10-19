Mit einer Spende in Höhe von 8.000 Euro hat Jung Promotion, Ludwigsburg, das Albert-Schweitzer-Kinderdorf in Waldenburg unterstützt. Die Spende stammt aus Teilen des Erlöses des Classic Wand Adventskalenders aus dem Jung Werbeartikelsortiment. Seit 2017 verbindet die Aktion wirtschaftlichen Erfolg mit sozialem Engagement und fördert Jahr für Jahr Projekte für Kinder und Jugendliche.

Mit der diesjährigen Spende soll u.a. ein Fahrzeug angeschafft werden, das für den Alltag im Kinderdorf eine wichtige Unterstützung darstellt. Außerdem sollen die Kinderzimmer einer neu gegründeten Kinderdorffamilie eingerichtet und ausgestattet werden, um den Kindern ein Zuhause zum Wohlfühlen zu schaffen. Wolfgang Bartole, Vorstand für Wirtschaft und Finanzen beim Albert-Schweitzer-Kinderdorf Baden-Württemberg, freut sich über die Unterstützung: „Mit der diesjährigen Spende können wir wichtige Projekte für den Alltag unserer Kinder und Familien umsetzen. Geplant sind die Anschaffung eines Fahrzeugs für das Kinderdorf sowie die Ausstattung der Kinderzimmer unserer neuen Kinderdorffamilie. Beides trägt dazu bei, den Kindern ein stabiles und gut ausgestattetes Umfeld zu bieten.“ Mit der Spende aus dem letzten Jahr wurden die Außenanlagen neugestaltet und die Voraussetzungen für neue Spielmöglichkeiten geschaffen. Sylke Toscan, Vertriebsleiterin Promotion der Jung since 1828 GmbH & Co. KG, betont: „Uns ist wichtig, dass unsere Unterstützung dort ankommt, wo sie einen spürbaren Unterschied macht. Es beeindruckt uns immer wieder zu sehen, mit wie viel Engagement das Albert-Schweitzer-Kinderdorf Kindern und Jugendlichen ein sicheres Umfeld und neue Perspektiven bietet. Dieses Engagement begleiten wir sehr gerne.“

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