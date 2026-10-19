Michael Gleich, Geschäftsführer beim Schreibgerätehersteller Klio-Eterna, feierte am 1. Oktober 2026 sein 40-jähriges Jubiläum im Unternehmen.

Im Oktober 1986 begann Gleich seine Laufbahn als Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuktechnik in der Spritzgussabteilung, bevor er nach einer Weiterbildung zum Industriemeister die Leitung der Spritzerei übernahm. Es folgten Produktionsleitung und die Leitung der Kunststofftechnik. In dieser Zeit gestaltete Gleich zahlreiche Kugelschreibermodelle mit, das Modell Qube stammt komplett aus seiner Feder.

2017 übernahm Gleich dann die Geschäftsführung, seitdem führt er das Wolfacher Unternehmen gemeinsam mit Edeltraud Syllwasschy. „40 Jahre Klio sind schon eine lange Zeit. Wenn man davon einen großen Teil im Unternehmen verbracht hat, kennt man natürlich jede Menge Geschichten und hat auch viele Veränderungen erlebt“, sagt Michael Gleich.

Auch seine Partnerin in der Geschäftsführung würdigt ihn für seinen langjährigen Einsatz: „Michael kennt Klio wie kaum ein anderer. Wir haben gemeinsam auch schwierige Entscheidungen getroffen und in herausfordernden Zeiten immer im Sinne der Mitarbeiter und der Firma gehandelt. Auch bei der Einführung von EMAS war er maßgeblich beteiligt. Er hat die Entwicklung des Unternehmens über Jahrzehnte mitgeprägt.“

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