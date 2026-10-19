Die Fullservice-Agentur O-Box aus Darmstadt feiert im Oktober 2026 ihr 25-jähriges Bestehen und zelebrierte dies mit mehr als 140 Gästen im Design Zentrum Hessen. Von Beginn an brachte die diplomierte Industrial-Designerin und Firmengründerin Stephanie Heitz ihre Designkompetenz in allen Bereichen des Unternehmens, vom Produktdesign über die Logoentwicklung und die Erstellung der Website bis hin zu POS-Lösungen, ein.Heute arbeitet O-Box eigenen Informationen nach mit Agenturen, Werbeartikelhändlern und Industriekunden zusammen und unterstützt Unternehmen bei Design und Konzeption und produziert und importiert individuelle Produkte. Dabei kann das Darmstädter Unternehmen auf ein internationales Netzwerk von Produktionspartnern zurückgreifen. In der Zukunft, so O-Box, werde sich das Team verstärkt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, außerdem möchte man im Bereich Sportmerchandising neue Akzente setzen.

www.o-box.de