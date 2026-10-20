Für erfolgreiche Messen

Neben interessanten Ausstellern und gutem Besuchermarketing trägt, hinter den Kulissen, auch eine Software, die für einen reibungslosen Einlass und die richtige Zuteilung von Leads sorgt, zum Erfolg einer Messe bei. Mit SwagFlow tritt nun ein neues System in den Markt, das die Erfahrung aus vielen Jahren Branchenpraxis mit innovativen Features verbindet. Im Interview mit den Werbeartikel Nachrichten Nr. 475 erklärt Gründer Othmar Fetz, was hinter SwagFlow steckt.

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