Bags by Riedle: Volker Riedle kehrt zurück

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2026 hat Firmeninhaberin Silke Riedle die Verantwortung für Bags by Riedle, Lagenbrettach, wieder an den Firmengründer Volker Riedle übergeben.

In den letzten beiden Jahren hatte Silke Riedle, die sich zukünftig anderen Aufgaben widmen wird, die Geschicke des Papiertaschenmachers geleitet und die Kunden professionell und kompetent betreut. Volker Riedle kümmerte sich in dieser Zeit um die Organisation, Restrukturierung und Übergabe des Unternehmens innerhalb der Riedle Gruppe. Nun kehrt er als alleiniger Firmeninhaber zurück. Für die Zukunft verspricht Riedle einige Veränderungen, der persönliche Kontakt, die innovativen Produkte, die Verlässlichkeit und das gute Miteinander sollen jedoch bestehen bleiben.

www.riedle.de