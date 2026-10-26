Charlies Candles: Einzigartiger Duftkerzenkonfigurator

Mit einem Konfigurator hat das belgische Unternehmen Charlies Candles, B-Wingene, ein neues Angebot zum Sortiment hinzugefügt. Kunden können hier Duftkerzen, Raumsprays und Diffuser frei gestalten. Bei den Kerzen lassen sich so die Größe und die Farbe des Glases, der Duft sowie die Veredelung des Glases individuell wählen. Auch eigene Farben können ausgewählt und verwendet werden. Die Preise für die Duftkerzen werden ebenfalls direkt im Konfigurator angezeigt. Für Diffuser und Raumdüfte soll diese Funktion zeitnah folgen. Auch Verpackungen können auf der Website nach den eigenen Ansprüchen gestaltet werden.

Der Konfigurator soll künftig um weitere Artikel und Optionen erweitert werden.

www.charliescandles.com