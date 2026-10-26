„Süßes oder Saures“ heißt es, passend zu Halloween, auch in der Werbeartikelbranche. Doch die Strecke in den aktuellen Werbeartikel Nachrichten Nr. 475 bietet mit ausgefallenen Flaschen, spannenden Getränkedrops und gesunden Snacks noch viel mehr als Süßes und Saures und bildet so die Vielseitigkeit des Angebots der Werbeartikelbranche gekonnt ab – und macht ganz nebenbei Lust auf köstliche Halloween und Weihnachtssüßigkeiten.

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