Die Websites von Promowolsch, Geseke, sowie den zugehörigen Unternehmen Foamworld und Condedi sind überarbeitet worden und überzeugen mit gelungenen Veränderungen.

Neben technischen Erweiterungen und einem neuen, moderneren grafischen Auftritt wurde insbesondere an der noch benutzerfreundlicheren Gestaltung gearbeitet. Auch die Neuheiten der Unternehmen wurden ergänzt, sodass Besucher sich nun vollständig über das Sortiment der Unternehmen informieren können. Auch die Kataloge inkl. der Industriepreislisten sind über die Websites abrufbar.

Promowolsch ist auf die Herstellung qualitativ wertvoller Kunststoff-Erzeugnisse für den Werbe- und Verkaufsförderungssektor spezialisiert und setzt dabei auf eine Produktion „made in Germany“. Im Januar 2023 übernahm der Kunststoffspezialist den Geschäftsbereich Werbeartikel des belgischen Schaumstoffspezialisten BWS Foamworld. Das Importunternehmen Condedi wird ebenfalls von Uwe-Karsten Brand-Schmidt geführt.

www.promowolsch.de

www.foam-world.de

www.condedi.de