Das Schweizer Festival für multisensorisches Marketing, Sens7, präsentiert sich im Oktober 2026 mit einem neuen digitalen Auftritt.

Der Leitgedanke – Marketing, das man erlebt – begrüßt die Besucher auf der neu gestalteten Website und soll zeigen, dass sich die Sens7 weg von einer klassischen Produktschau, zu einer Erlebnisplattform für Marken, Menschen und Ideen entwickelt.

Neben großen Bildern und einer klaren Gestaltung soll ein eigener Song den neuen Webauftritt zu einem Vorgeschmack auf den nächsten Messebesuch machen. Die Website zeige, so die Verantwortlichen, auch die inhaltliche Weiterentwicklung von Sens7. Im Zentrum stehen multisensorische Markenkommunikation, überraschende Anwendungen, Begegnungen und Inspiration sowie die Frage, wie Marken über den Moment hinaus in Erinnerung bleiben.

Die nächste Sens7 findet am 9. März 2027 in Zürich statt.

www.sens7.ch