Vom 22. bis 25. Oktober 2026 fand in den Hallen der Messe Essen die, eigenen Angaben zufolge, weltgrößte Brettspielmesse, die Spiel Essen statt. Mit 230.000 Besuchern aus der ganzen Welt meldete die Messe an allen Tagen ausverkauftes Haus. Durch eine Erweiterung der Ausstellungsfläche konnten neue Aussteller hinzukommen und andere ihre Standflächen vergrößern. Insgesamt meldete die Messe final 997 Aussteller aus 53 Ländern.

„Die Aussteller rennen uns die Türen ein“, scherzt Carol Rapp, Geschäftsführerin des ausrichtenden Merz Verlags. „Letztes Jahr wollte ich keine neue Halle öffnen, aber dann mussten wir aufgrund der Nachfrage nach Fläche Halle 7 aufmachen. Dieses Jahr ist es wieder passiert, die Aussteller haben einfach nach immer mehr Platz gefragt, so dass es gar nicht anders ging, als auch die letzte Halle dazu zu nehmen.“

Mit der Nutzung der Halle 8 als Ausstellungs- und Spielfläche konnten 2026 wieder mehr Menschen die Messe besuchen. „Wir achten sehr darauf, dass der Besuch der Spiel trotz so vieler Menschen nicht erdrückend wird. Darum haben wir ein Maximum an Besucherinnen und Besuchern, die pro Tag zur Messe können. Dank der achten Halle konnten wir dieses wieder ein wenig erhöhen, ohne die Aufenthaltsqualität zu senken.“ Insgesamt konnte so mit 230.000 Menschen auf der Spiel der Rekord von 2025 um 10.000 Personen übertroffen werden. Ein Umzug ist, trotz der nach wie vor hohen Nachfrage laut Rapp aber ausgeschlossen.

Erstmalig fand auch das Projekt „Essen spielt“, das gemeinsam von Stadt, der Messe und dem Merz Verlag organisiert wurde, statt. Durch unterschiedliche Events und Vorzüge, wie Rabatte bei teilnehmenden Partnern, einem speziellen Cocktail in diversen Gastronomien oder besonderen Spieleabenden im Rathaus, im Zollverein oder auf einem Schiff im Baldeneysee, fand die Messe so auch außerhalb der Hallen statt.

Neben der Möglichkeit neue Spiele zu entdecken, zu testen und diese direkt zu erwerben, lockten auch die Spiel.talks auf der offenen Bühne in Halle 4 mit ihren facettenreichen Themen zahlreiche Besucher an.

Neben der Preisverleihung im Rahmen des Golden Demons, dem international bedeutenden Miniaturen-Bemalwettbewerb von Games Workshop, und Deutschlands größtem Community-Award für Brettspiele, wurde erstmalig auch ein Preis für Trading Card Games, die TGC Awards, verliehen. In 13 Kategorien wurden sowohl von der Community als auch von einer Expertenjury die Preisträger gewählt und auf der Messe geehrt.

Die nächste Spiel Essen findet vom 21. bis 24. Oktober 2027 wieder in der Messe Essen statt.

www.spiel-essen.de

Bildquelle: Spiel Essen