Mit den Marken BrandCharger, NL-Schiedam, und Stabila, Annweiler, nimmt Clipper Interall, NL-Helmond, zwei neue Marken, die aus dem Sortiment von Giving Europe stammen, in sein Sortiment auf. Beide Marken sind für Partner von Clipper Interall in allen Vertriebsregionen erhältlich. Seit Anfang 2026 wachsen das niederländische Unternehmen und Giving Europe unter dem Dach von Favorite Gifts zusammen. Brandcharger und Stabila sind die ersten Marken, die Schritt für Schritt auch über Clipper Interall erhältlich sind. Brandcharger vereint Design, Qualität und Funktionalität in zeitgemäßen Produkten für den täglichen Gebrauch, die Kollektion umfasst u.a. Technikzubehör, Taschen, Rucksäcke, Trinkflaschen und Becher. Stabila ist auf Messwerkzeuge spezialisiert und bietet u.a. Zollstöcke und Bandmaße, gefertigt für Profis aus Bau und Handwerk, an.

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