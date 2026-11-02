Malli übernimmt Geschäftsführung bei Forum

Mit Wirkung zum 1. November 2026 übernimmt Roland P. Malli die Geschäftsführung der Forum Werbemittel, A-Weißkirchen an der Traun, und leitet damit gleichzeitig die geplante Unternehmensnachfolge ein. Malli bringt langjährige Management- und Geschäftsführungserfahrung mit, seine Schwerpunkte reichen von Vertrieb, Marketing und strategischem Einkauf bis hin zu Unternehmensentwicklung, E-Commerce und internationalen Beschaffungsstrukturen. Bei Forum möchte Malli auf den bestehenden Stärken aufbauen und gemeinsam mit dem Team neue Wachstumsimpulse setzen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Weiterentwicklung des Vertriebs und bestehender Kundenbeziehungen, die Gewinnung neuer Kunden sowie der gezielte Ausbau von Workwear und des Fullservice-Angebots.

„Für mich ist dieser Schritt weit mehr als eine neue berufliche Aufgabe. Mit der sukzessiven Übernahme von Forum erfüllt sich mein langjähriger Wunsch, selbst Unternehmer zu werden. Forum verfügt über ein großartiges Team und ein starkes Fundament. Darauf möchte ich gemeinsam aufbauen, neue Impulse setzen und die Zukunft von Forum gestalten“, so Malli.

Auch die bisherigen Gesellschafter, die dem Unternehmen erhalten bleiben und es mit Erfahrung und Know-how weiter begleiten, sehen in der Nachfolgelösung Kontinuität und neue Perspektiven für das Unternehmen: „Mit Roland Malli gewinnen wir einen erfahrenen Branchenkenner, der Forum operativ weiterentwickeln und auch unternehmerische Verantwortung übernehmen wird. Für uns war entscheidend, eine nachhaltige Lösung für Forum, unser Team und unsere Kunden zu finden. Wir freuen uns, diesen Weg weiterhin aktiv zu begleiten.“

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