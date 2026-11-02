Die NanoRepro, Marburg, ein börsennotiertes Unternehmen mit Fokus auf gesundheitlicher Vorsorge, Schnelldiagnostik und strategischem Ausbau komplementärer Geschäftsfelder im Gesundheits- und Lifestyle-Bereich, hat den Stimmrechtsanteil an der Deutsche Kosmetikwerke, zu dem u.a. newkee gehört und auf den die Gesellschaft über ihre direkte Beteiligung sowie die Beteiligung der Tochtergesellschaft Paedi Protect zugreifen kann, von 43,72% auf 50,24% erhöht. So überschreitet NanoRepro die für eine Vollkonsolidierung maßgebliche Schwelle. Grundlage für die Änderung ist eine Vereinbarung mit der Deutsche Kosmetikwerke-Gründungsaktionärin Angelique Kerber über den Erwerb von ca. 5,7% und einem weiteren Aktionär über ca. 0,8% des Grundkapitals der Deutsche Kosmetikwerke. NanoRepro bündelt die Produktions- und Einkaufsstrukturen im Hautpflege-Bereich bei der Paedi Protect. Die Basis zahlt sich für newkee zunehmen aus, so kommen zusätzlich gebündelter Vertrieb und Handelszugang, etwa im stationären Handel, dazu.

Ab 2027 sollen die beiden umsatzstärksten Produkte im Onlineshop verfügbar sein, Ende März 2027 folgt dann, pünktlich zum Start der Sonnensaison, die gemeinsame stationäre Präsentation von Paediprotect und newkee mit eigenen Aufstellern bzw. Warenpräsentationsflächen.

Angelique Kerber, die die Deutsche Kosmetikwerke gemeinsam mit Manuel Neuer und Paedi Protect gründete, bleibt der Marke Newkee bis einschließlich 2028 als aktive Markenbotschafterin verbunden, um den weiteren Ausbau der Markenbekanntheit über Social Media und Content-Formate voranzutreiben.

www.nanorepro.com

www.newkee.de