The Outdoors Company wird Teil von PenCarrie

Das britische Unternehmen The Outdoors Company, UK-Congleton, hat im Oktober 2026 bekannt gegeben, Teil der PenCarrie Familie, UK-Willand, zu werden. PenCarrie ist ein familiengeführter Bekleidungsgroßhändler, der, so The Outdoors Company, das Engagement für Qualität und Service teile.

Für die Kunden der Outdoors Company, einem Anbieter individualisierbarer Outdoorkleidung, ändert sich durch die Übernahme nichts. The Outdoors Company wird auch künftig weiter von den Gründern Mark Dix und Paul Morley-Smith geführt. Die Geschäftsführer freuen sich darauf, „das nächste Kapitel voller Wachstum und Chancen zu begleiten.“ Im Laufe der Zeit soll nach Möglichkeiten gesucht werden, wie beide Unternehmen zusammenarbeiten können.

Für das Unternehmen sei der Zusammenschluss mit PenCarrie ein spannender Schritt, der auch das Vertrauen in die Zukunft der Branche sowie die Kunden und Marken widerspiegele.

www.theoutdoorscompany.co.uk