Die Neumarkter Firma e+m Holzprodukte, Neumarkt, die u.a. für edle Stifte aus Holz bekannt war, hat zum 31. Oktober 2026 aufgrund einer Insolvenz den Geschäftsbetrieb eingestellt. Der Insolvenzantrag war bereits am 13. August 2026 beim Insolvenzgericht eingegangen. Auf der Website des Unternehmens teilt Geschäftsführer Matthias Bellan mit, dass er aufgrund der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation und den herausfordernden äußeren Rahmenbedingungen leider keine andere Möglichkeit sehe, als den Geschäftsbetrieb einzustellen. Im Folgenden bedankt sich der Geschäftsführer bei Lieferanten, Partnern, Kunden und Mitarbeitern für die Treue und das Engagement. Zum Insolvenzverwalter bestellte das Gericht den Nürnberger Rechtsanwalt Florian Schott, der das Unternehmen, so The Nuremberg Times, bereits seit dem 19. August 2026 als vorläufiger Verwalter begleitete.

Laut The Nuremberg Times sei nicht öffentlich bekannt, ob die Marke oder Teile des Betriebs verkauft würden. Die Gläubigerversammlung solle laut Bekanntmachung u.a. über eine mögliche Veräußerung des Unternehmens im Ganzen entscheiden.

www.em-holzprodukte.de

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