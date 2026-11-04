Zum 1. Januar 2027 wird Schreibgerätehersteller Klio-Eterna Teil der Schneider Schreibgeräte, Schramberg. Klio-Eterna bleibt als eigenständiges Unternehmen mit Sitz in Wolfach bestehen. Klio-Eterna entwickelt seit über 125 Jahren Werbeschreibgeräte, die Produktion erfolgt, von der Kunststoffverarbeitung über die Minenfertigung und Bedruckung bis hin zur Montage, komplett am Standort Wolfach. Die aktuelle Geschäftsführerin von Klio-Eterna, Edeltraud Sylllwasschy, zieht sich zum Ende des Jahres aus dem aktiven Geschäftsleben zurück, fand innerhalb der Familie jedoch keine Nachfolge.

„Mir war wichtig, dass Klio-Eterna eigenständig bleiben kann und das erhalten wird, was unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden an uns schätzen. Mit Schneider haben wir ein Unternehmen gefunden, das sehr gut zu uns passt. Das gilt nicht nur fachlich, sondern vor allem auch menschlich“, sagt Edeltraud Syllwasschy.

Sowohl Klio-Eterna als auch Schneider fertigen und entwickeln ihre Schreibgeräte in Deutschland, setzen auf langfristige Partnerschaften, handeln mit Blick auf kommende Generationen verantwortungsvoll und sind EMAS zertifiziert.

„Mit der Übernahme von Klio-Eterna stärken wir unser strategisches Geschäftsfeld Promote und erweitern unser Angebot an hochwertigen Werbeschreibgeräten. Beide Unternehmen ergänzen sich mit ihren Kompetenzen und Sortimenten hervorragend und teilen dieselben Werte hinsichtlich Qualität, Verantwortung und regionaler Verbundenheit. Wir sehen großes Potenzial darin, unsere jeweiligen Stärken künftig gezielt miteinander zu verbinden und unseren Kunden weltweit ein noch breiteres Sortiment anbieten zu können“, erklärt Christian Schneider, Geschäftsführer Schneider Schreibgeräte.

Bis zum Übergang am 1. Januar 2027 wird die Zusammenarbeit nun sorgfältig vorbereitet, Geschäftsführer bei Klio-Eterna bleibt Michael Gleich.

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www.schneiderpen.com