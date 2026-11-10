Gleich zwei neue Mitarbeiterinnen begrüßt das Team von Abakus Riesa, Riesa, in der Stickerei.

Mit Aruna Rani und Shobha Pandey erhält die hauseigene Stickerei des Fullservice-Unternehmens tatkräftige Unterstützung. Schon jetzt zeige sich, so das Unternehmen, dass die Zusammenarbeit fachlich und menschlich harmoniere. Gemeinsam mit den neuen Kolleginnen setzt das Agentur-Team die Ideen und Aufträge mit Sorgfalt und Liebe zum Detail in hochwertige Stickereien um.

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