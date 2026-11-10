Im Oktober 2026 ist die Oriva Pro X Padel Bag in der Kategorie Excellent Product Design – Sports, Outdoors Activities and Leisure mit dem German Design Award ausgezeichnet worden.

Oriva ist die 2026 gegründete und geschützte Padel-Marke der cyber-Wear Heidelberg und entstand aus der Zusammenarbeit mit dem Padel360-Team. Oriva versteht sich nicht nur als Partner und Förderer für Athleten, sondern als direkter Umsetzungspartner, der Anforderungen aus Training, Wettkampf und sportlicher Entwicklung gemeinsam mit Padel360 analysiert und in funktionale Produkte übersetzt. Um die vollständige Padel-Ausrüstung eines professionellen Athleten unterzubringen, entstand so die Oriva Pro X Padel Bag, die 14 Features vereint und über sechs funktionale Zonen verfügt. Dazu gehören u.a. ein isoliertes Fach für bis zu drei Padel-Schläger, ein separat belüftetes Schuhfach, ein isolierter Getränkebereich, organisierte Zubehörfächer, ein separates Fach für Wertsachen sowie ein adaptives Trage- und Volumenkonzept.

Mit der Auszeichnung mit dem German Design Award 2027 würde, so das Unternehmen, nicht nur die Gestaltung der Sporttasche gewürdigt, sondern ein Produktkonzept, das Padel-Ausrüstung als zusammengehörendes System versteht und umsetzt.

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