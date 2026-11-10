Mit Lilly Velikov und Florian Schmitt erweitert Promotionservice Schmitt sein Team und übergibt Verantwortung an die nächste Generation.

Lilly Velikov absolvierte ihr duales Studium im Unternehmen und wechselt nun als Key Account Managerin und Social Media-Betreuerin in die Festanstellung. In ihrer neuen Position wird sie ab sofort den Außendienst verstärken und eigene Kunden betreuen sowie die Social Media-Kanäle des Unternehmens verantworten. Ihr Verbleib im Unternehmen war für Velikov eine klare Entscheidung: „Den freundlichen Umgang miteinander schätze ich sehr. Wir pflegen unter den Kollegen eine Du-Kultur, was uns eng miteinander verbindet.“

Mit Florian Schmitt steigt zudem die dritte Generation ins Familienunternehmen ein. Schmitt absolvierte sein duales BWL-Studium mit Schwerpunkt Großhandel in der Zentrale von Edeka-Südwest und wird nun Teil des Familienbetriebs.

„Ich habe lange und gründlich überlegt, ob ich zuerst noch in anderen Unternehmen Erfahrungen sammle. Aber alles, was sich mir angeboten hat, fühlte sich einfach nicht richtig an“, so Schmitt. „Vielleicht hatte ich die ganze Zeit schon im Hinterkopf, den Betrieb meiner Eltern in die Zukunft zu führen.“ .Große Chancen sieht er im Einsatz von künstlicher Intelligenz, deren Möglichkeiten er im Unternehmen weiter ausschöpfen will.

Für Promotionservice Schmitt bedeutet der doppelte Neuzugang mehr Nähe zum Kunden im Außendienst und frischen Schwung für die digitale Weiterentwicklung. Auch Geschäftsführer Carsten Schmitt blickt zuversichtlich nach vorn: „Nachdem sich unsere Tochter Pauline bereits im vergangenen Jahr entschlossen hat, ihre Ausbildung im Familienbetrieb zu absolvieren, freuen wir uns natürlich sehr, dass wir nun auch mit Florian die Tradition weiterführen können. Mit Pauline, Florian und Lilly haben wir jetzt ein junges Dreierteam im Haus, das genau diese frischen Impulse mitbringt. Wir sind fest davon überzeugt, wie wichtig neue Ideen für die Entwicklung unserer Branche sind.“

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