Am 28. und 29. Oktober 2026 fand in der italienischen Metropole Mailand die 37. Ausgabe der Viscom Italia statt, erstmals im Format „Exhibition & Conference“. Passend zum neuen Konzept fand die Messe erstmals im Allianz MiCo Convention Center statt. Laut Veranstalterinformationen besuchten 5.189 Besucher die Messe mit über 90 Ausstellern.

Das neue Konzept zeichnete sich durch einen agileren, funktionalen Ansatz aus, bei dem der Ausstellungsbereich und das Konferenzprogramm im Herzen Mailands komplementär in Dialog traten. Die Stände boten konkrete Gelegenheiten zur Begegnung und zum Kennenlernen der Technologien, während die Konferenzveranstaltungen eine solide Teilnehmerzahl verzeichneten und damit das Interesse der Community an den Themen bestätigten, die die Zukunft der visuellen Kommunikation neu gestalten.

„Jede Branche ist dazu aufgerufen, sich weiterzuentwickeln, um auf die Veränderungen des Marktes zu reagieren, und auch Messen müssen diesen Wandel richtig deuten und ihre Formen des Austauschs und der Begegnung neu gestalten“, erklärt Cecilia Montalbetti, Exhibition Managerin bei Viscom. „Mit dieser Ausgabe wollten wir ein gezielteres Erlebnis schaffen, bei dem die Qualität der Beziehungen, die Konkretheit der Inhalte und die Networking-Möglichkeiten im Mittelpunkt stehen.“

Zu den Höhepunkten der Veranstaltung gehörte die Vorstellung der Studie „Das Ökosystem der visuellen Kommunikation: Szenarien, Veränderungen und Entwicklungsprioritäten“, die Viscom exklusiv bei The European House – Ambrosetti (Teha Group) in Auftrag gegeben hatte und bei der die Grenzen des für Italien strategisch wichtigen Industriezweigs abgesteckt wurden. Mit einem Umsatz von rund 23 Milliarden Euro und 84.000 Beschäftigten liegt die visuelle Kommunikation auf Platz 19 der nationalen Fertigungsbranche. In einer Podiumsdiskussion wurden die Ergebnisse der Studie beleuchtet und die entscheidenden Herausforderungen für die Branche deutlich gemacht. Viel Raum wurde dabei auch den Auswirkungen neuer Technologien gewidmet: Die Integration künstlicher Intelligenz in die Arbeitsabläufe und der Trend zur Automatisierung seien heute wesentliche Hebel, um die vom Markt geforderte Flexibilität zu gewährleisten.

Das Positionspapier zur Studie der Teha Group steht ab dem 9. November auf der Website der Viscom zum Download bereit.

Die nächste Ausgabe der Viscom findet am 27. und 28. Oktober 2027 statt.

www.viscomitalia.it.

Fotos: Viscom Italia