

Verkehrstechnisch günstig gelegen, war am 5. November die Eventlocation Squaire im Frankfurter Flughafen Schauplatz des Choice Pressebrunchs. Passend dazu lautete das Motto „Ready for Take-Off. Gemeinsam abheben. Zukunft gestalten. Erfolgreich wachsen“ – ein treffendes Bild für die fünf zur JCK Holding gehörenden Schwestern Daiber, Fare, Halfar, mbw und SND, die gemeinsam als Choice-Gruppe im Werbeartikelmarkt auftreten. Denn alle fünf Unternehmen haben es verstanden, sich auch in herausfordernden Zeiten zukunftsgerichtet aufzustellen und nutzen dabei die vorhandenen Synergien innerhalb der Holding bestens aus.

Der Pressebrunch ist eine seit gut einem Jahrzehnt etablierte und in der Branche einzigartige Veranstaltung, zu der Vertreter der Fachmedien eingeladen werden, um ihnen die Neuheiten der kommenden Saison zu präsentieren, ihr Feedback einzuholen und gemeinsam über Trends und Tendenzen im Markt zu debattieren. Der intensive Austausch in familiärer Atmosphäre wird von den Lieferanten wie ihren Gästen sehr geschätzt und ermöglicht es, viel tiefer ins Detail zu gehen, als es beispielsweise bei Messeveranstaltungen üblich ist.

Bei den Produktpräsentationen, die den Schwerpunkt der Veranstaltung bildeten, zeigte sich: Die Choice-Gruppe ist startklar für die kommende Werbeartikelsaison. Volker Griesel, Chef des Schirmspezialisten Fare, präsentierte z.B. mehrere spannende Neuheiten – von ultraleichten Schirmen über Modelle, die das Thema Sicherheit neu definieren oder Essentials mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bis zur Easy Fold-Innovation, die ein einfaches und knitterfreies Zusammenlegen des Schirms ermöglicht. Ein weiter Schwerpunkt im kommenden Jahr liegt – passend zur Rekordhitze in diesem Sommer – auf Sonnenschirmen und UV-Schutz.

„Hier passt jede Menge Alltag rein“ bewiesen anschließend Kathrin Stühmeyer-Halfar und Armin Halfar von Halfar anhand neuer Taschenmodelle wie der flexiblen Sporttasche Loop, die zu einem Rucksack umgewandelt werden kann, dem Organizer Box mit aufklappbarem Hauptfach oder dem neuen Laptoprucksack Icon, der Organisation und Funktion auf ein Premium-Niveau bringt. Sehr schick: Shopper One aus Monamaterial in markanter Rippenstrick-Optik.

Silke Eckstein, Geschäftsführerin von SND Porzellan, stellte den gelungenen Markenrelaunch vor – klar im Auftritt, stark wiederzuerkennen, deutlich moderner. Damit einher ging ein Website-Relaunch. Die neue Becherform Helsinki bietet viel Platz für Veredelungen, Silikonmanschette Loop it für To-Go-Becher ohne Henkel sorgt für sicheren Halt und Hitzeschutz.

Ein wahres Ideenfeuerwerk zündete Jan Breuer von mbw. Zu den Neuheiten 2027 zählen die Tiny Trouble Gang – Plüsch-Insekten der MiniFeet®-Kollektion, neue Display Cleaner von Schmoozies® sowie Badeenten mit weltweit einzigartiger Sesamstraße-Lizenz.

Die Daiber-Geschäftsführer Kai Gminder und Christof Kunze schließlich zeigten neue Fashion-Items aus den Bereichen Promo- und Workwear, darunter manche echte Highlights: Shirts aus mercerisierter Baumwolle, Teddy-Fleece Hoodys oder Track-Top-Jacken in stylisher Retro-Optik, um nur einige Beispiele zu nennen.

Eine größere Übersicht über die Neuheiten der Choice-Mitglieder findet sich in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten, Nr. 477 (ET: 9. Dezember 2026).

// Mischa Delbrouck

www.daiber.de

www.fare.de

www.halfar.com

www.mbw.sh

www.snd-porzellan.de

Fotos: Till Barth, Mischa Delbrouck, © WA Media