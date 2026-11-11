Ab Januar 2027 erweitert der Online-Großhändler L-Shop-Team aus Unna sein Sortiment um die neue Nike Corporate Collection. Als ausgewählter Distributionspartner haben die Fachhandelskunden von L-Shop-Team künftig Zugang zur bekannten Sport- und Lifestyle-Marke. Unter dem Motto „Partner your Company with Nike“ bietet L-Shop-Team eine Kollektion, die speziell auf die Anforderungen des Corporate Fashion- und Promotionmarktes zugeschnitten ist und rund 60 Styles umfasst. Die Produkte, darunter T-Shirts, Polos, Sweatshirts, Hoodies, Jogginghosen und Accessoires wie Caps oder Taschen orientieren sich an erfolgreichen Nike-Styles aus dem Retail-Bereich und verbinden den sportlich-modernen Markencharakter mit den Anforderungen professioneller Unternehmensbekleidung.

Um die Corporate Collection möglichst veredelungsfreundlich zu gestalten, wurde der Nike-Swoosh bei den Produkten so positioniert, dass ausreichend Platz für Firmenlogos, Schriftzüge und andere Gestaltungen bleibt.

LShop Aurora bild - L-Shop-Team bietet Nike Corporate Collection an


Die Nike Corporate Collection wird ab Januar 2027 bei L-Shop-Team angeboten.

Die Kollektion ist ausschließlich für den veredelten Weiterverkauf an Endkunden vorgesehen, ein unveredelter Weiterverkauf ist nicht gestattet. Laut L-Shop-Team ergeben sich so für Textilveredler und Fachhändler attraktive Geschäftsmöglichkeiten durch die Verbindung der Bekanntheit und Markenwirkung von Nike und eigener Beratungs- und Veredelungskompetenz sowie die Ansprache neuer Kundengruppen oder der Ausbau bereits bestehender Geschäftsbeziehungen.

Die ersten Produkte der Nike Corporate Collection werden ab Januar 2027 bei L-Shop-Team erhältlich sein.

www.l-shop-team.de