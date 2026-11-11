Ab Januar 2027 erweitert der Online-Großhändler L-Shop-Team aus Unna sein Sortiment um die neue Nike Corporate Collection. Als ausgewählter Distributionspartner haben die Fachhandelskunden von L-Shop-Team künftig Zugang zur bekannten Sport- und Lifestyle-Marke. Unter dem Motto „Partner your Company with Nike“ bietet L-Shop-Team eine Kollektion, die speziell auf die Anforderungen des Corporate Fashion- und Promotionmarktes zugeschnitten ist und rund 60 Styles umfasst. Die Produkte, darunter T-Shirts, Polos, Sweatshirts, Hoodies, Jogginghosen und Accessoires wie Caps oder Taschen orientieren sich an erfolgreichen Nike-Styles aus dem Retail-Bereich und verbinden den sportlich-modernen Markencharakter mit den Anforderungen professioneller Unternehmensbekleidung.

Um die Corporate Collection möglichst veredelungsfreundlich zu gestalten, wurde der Nike-Swoosh bei den Produkten so positioniert, dass ausreichend Platz für Firmenlogos, Schriftzüge und andere Gestaltungen bleibt.

Die Kollektion ist ausschließlich für den veredelten Weiterverkauf an Endkunden vorgesehen, ein unveredelter Weiterverkauf ist nicht gestattet. Laut L-Shop-Team ergeben sich so für Textilveredler und Fachhändler attraktive Geschäftsmöglichkeiten durch die Verbindung der Bekanntheit und Markenwirkung von Nike und eigener Beratungs- und Veredelungskompetenz sowie die Ansprache neuer Kundengruppen oder der Ausbau bereits bestehender Geschäftsbeziehungen.

Die ersten Produkte der Nike Corporate Collection werden ab Januar 2027 bei L-Shop-Team erhältlich sein.

www.l-shop-team.de