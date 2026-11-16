Welcome to Cologne: Nach vielen Jahren in Düsseldorf, wechselt die PSI-Messe 2027 rund 50 km den Rhein rauf nach Köln-Deutz. Vom 12. bis zum 14. Januar 2027 startet die europäische Werbeartikel- und Merchbranche ins neue Jahr. PSI Director Petra Lassahn erhofft sich neue Impulse für die Branche, zeigt, worauf sich Besucher freuen können, und erklärt, warum die Baustelle am Kölner Hauptbahnhof für die Besucheranbindung sogar hilfreich sein kann.

Noch rund zwei Monate bis zur ersten PSI-Messe in Köln. Wie groß ist die Vorfreude mittlerweile?

Petra Lassahn: Ich muss ja gestehen: Obwohl ich in Düsseldorf lebe, geht mein Herz auf, sobald ich auf der A57 von Düsseldorf nach Köln fahre und die Domspitzen sehe. Aber ernsthaft: Die Vorfreude ist ziemlich groß, sowohl in unserem Team als auch in der Branche. Wir denken, dass alles relativ reibungslos ablaufen sollte. In Köln sind Profis für uns am Werk, wir werden wahnsinnig gut unterstützt, und bislang läuft alles wirklich gut.

Die aus Düsseldorf bekannten Routinen müssen durchbrochen werden, die Messe bekommt eine komplette Neuaufplanung in den Hallen 7 und 8 der Koelnmesse. Werden auch viele Aussteller mit neuen Ständen aufwarten?

Wir haben jetzt keine umfassende Erhebung gemacht, aber es haben mehrere Aussteller angekündigt, dass sie den Neuanfang nutzen wollen, um mit veränderten Standkonzepten mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Ich denke, in einer Zeit, die für viele wirtschaftlich oder auch persönlich nicht so einfach ist, tut es der Branche auch gut, neue Impulse zu bekommen, aus denen man positive Energie schöpfen kann. Insofern ist eine gewisse Aufbruchstimmung durchaus spürbar.

Auf der letzten PSI-Messe waren knapp 600 Aussteller. Wie ist der Buchungsstand für 2027?

Ich bin sehr erfreut, wie viele Aussteller jetzt schon gebucht haben, sowohl von den großen, namhaften Unternehmen als auch viele jüngere, im Markt noch nicht ganz so bekannte Lieferanten mit spannenden Produktideen, für die sich die Besucher auf jeden Fall Zeit nehmen sollten. Da kann man schon durchaus ein paar Hidden Gems finden. Die Area für die Newcomer wird in Halle 7 zu finden sein. Das ist mittlerweile ein ziemlich großer Bereich geworden. Insgesamt erwarten wir wieder etwa 500 bis 600 Aussteller bei einer ähnlichen Internationalität von rund 60% wie in den vergangenen Jahren. Damit zeigt die PSI die Vielfalt der Werbeartikelwirtschaft und festigt ihre Rolle als Europas führende Messe für Werbeartikel, Incentives und Merchandising.

Mitte Oktober wurde auch der Ticketshop eröffnet: Wie ist die Resonanz auf Besucherseite?

Es ist immer ein wahnsinnig aufregender Moment, wenn der Ticketshop ans Laufen kommt und man beobachten kann, wie sich die ersten Besucher registrieren. Das geht natürlich erst richtig los, je näher wir zur Messe kommen, aber die ersten paar Wochen sind gut gelaufen.

Neu konzipiert wurde eine Trendschau, die drei Megatrends aufgreift. Was erwartet die Besucher dort?

Die Trends resultieren aus einer Zusammenarbeit mit dem Zukunftsinstitut Frankfurt/Wien. Das Zukunftsinstitut hat noch weitaus mehr als drei Megatrends – also weltweite Trends, die die Gesellschaft, Technologie und Wirtschaft in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen werden – ausgemacht. Wir haben uns entschieden, drei Trends, die auch für unsere Branche von großer Bedeutung sind, in den Mittelpunkt zu rücken: Health Shift, Safe Future und Urban Outdoor. Das sind alles drei breit angelegte Themen, die viele Menschen beschäftigen und mit denen werbende Unternehmen ihre Zielgruppen begeistern können. Wir möchten den Besuchern in diesen Trendschauen Inspiration und neue Produkt- und Kampagnenideen für ihr Business mit auf den Weg geben.

Diese drei Megatrends sollen sich noch weiter durch die Messe ziehen. Inwiefern?

Zum einen freuen wir uns, den Handels- und Trendexperten Boris Planer als Keynote-Speaker auf der Eröffnungsfeier am ersten Messetag begrüßen zu dürfen. Er analysiert seit über 25 Jahren die Entwicklungen in Handel und Konsumgütermärkten und wird aufzeigen, welche gesellschaftlichen, technologischen und wirtschaftlichen Trends die Branche in den kommenden Jahren maßgeblich beeinflussen werden.

Zum anderen haben wir ein neues Format geschaffen, ein PSI Podcast Live-Studio, das unser bisheriges Rahmenprogramm ersetzt. Wir werden mehr Speaker haben, die auch mit branchenfremden Themen für Input sorgen. Es gibt mehr Panels, keine Vorträge, sondern Diskussionen, Gespräche und Interaktionen. Und im Rahmen dieses PSI-Podcast Livestudios, das das bisherige PSI-TV ersetzt, werden sich die drei Megatrends an allen drei Messetagen wiederfinden. Aber es wird auch noch weitere Themen geben – das Ganze ist sehr breitgefächert. Wir haben viel tollen Content zu bieten, der auch Monate nach der Messe noch wertvollen Input geben kann.

Ähnlich wie wir es eben für die Aussteller festgestellt haben, wollen wir den Neustart in Köln nutzen, um mit einem neuen, spannenden Format zusätzliche Impulse zu geben. Denn die PSI ist die Heimat der Werbeartikelwirtschaft. Hier kommt die Branche zusammen, tauscht sich aus und entwickelt neue Perspektiven.

Wohin müssen sich die Besucher orientieren, wenn Sie die Trendschauen begutachten oder an den Panels teilnehmen wollen?

Unser komplettes Rahmenprogramm haben wir aufmerksamkeitsstark auf dem Boulevard zwischen den Hallen 7 und 8 platziert. Hier finden sich die Trendschauen auf einer großen Fläche, es gibt das PSI Podcast-Livestudio, aber auch eine – ebenfalls neue – PSI Bar, einen Treffpunkt für Mitglieder, Aussteller und Besucher, die International Lounge, den Medienpavillon und eine Exhibitor Business Lounge. Das alles liegt im Übrigen in unmittelbarer Nähe zum Hauptrestaurant.

Neben diesen Neuerungen gibt es auch einige bewährte Programmpunkte wie die Newcomer Area oder das Textile Village.

Genau, im Textile Village stehen textile Werbemittel von Promotiontextilien bis zu nachhaltigen Kollektionen im Fokus. Wir wissen aus unseren Besucherumfragen, dass das Thema Textilien sehr wichtig für unsere Händler ist. Deswegen sind wir auch froh, im Textilbereich ein neues Highlight hinzugewonnen zu haben: L-Shop bietet mit 19 Partnern eine Textilexpedition an.

Auch das Thema Veredelung mit Lösungen für Druck, Gravur, Individualisierung und On-Demand-Services spielt wieder eine große Rolle, dieses Mal allerdings nicht auf einer separaten Fläche.

Wird der dritte Tag wieder als Industriekundentag für die sogenannten Endkunden geöffnet werden?

Ja, Händler können ihre Industriekunden für den dritten Tag zur PSI-Messe einladen. Da die Händler sehr verantwortungsvoll damit umgehen, können wir auch auf die Mengenbeschränkungen, die es ein paar Jahre lang gab, verzichten.“

Ich halte die Möglichkeit, Industriekunden zur PSI einzuladen, nach wie vor für wichtig, denn es muss unser aller Mission sein, den Werbeartikel einem breiten Marketingpublikum bekannt zu machen. Ich weiß, dass nicht alle im Markt mit dieser Praxis einverstanden sind. Aber es geht uns nicht darum, irgendjemandem zu schaden, sondern ich bin überzeugt, dass es insgesamt für die gesamte Branche gut und wichtig ist, das so zu handhaben, weil es immer noch viel zu wenig bekannt ist, was für ein vielseitiger und wirksamer Werbebotschafter der Werbeartikel ist, gerade im Vergleich zu anderen Medien.

Wenn die Messehallen schließen, ist das Programm rund um die PSI noch nicht beendet. Viele Lieferanten veranstalten Events und Essen für ihre Mitarbeiter oder Kunden. Was macht das PSI?

Wir laden am ersten Messeabend wieder zur PSI Night, dieses Mal in den alten Wartesaal direkt am Bahnhof, eine in Köln und weit über Köln hinaus geradezu legendäre Location. Die Älteren von uns kennen vielleicht noch die Fernsehshow „Bios Bahnhof“ mit Alfred Biolek, die regelmäßig hier gedreht wurde.

Die PSI Night steigt als Party ab 21 Uhr. Es gibt Snacks, Drinks und Musik und auch Bereiche für Networking. Alle, die vorher noch zum Essen gehen möchten, haben dafür ausreichend Zeit.

Vor einigen Monaten machte die Meldung die Runde, dass die Deutsche Bahn im Januar wegen Bauarbeiten temporär den Kölner Hauptbahnhof schließt, der daher während der PSI nicht von Zügen angefahren wird. Offenbar droht aber dennoch kein Verkehrschaos …

Natürlich war ich erstmal geschockt, als es hieß, der Hauptbahnhof Köln sei während der PSI gesperrt. Das war nicht witzig. Aber schlussendlich stellt es sich heraus, dass uns das sogar zugutekommt, weil alle Züge, die nicht den Hauptbahnhof anfahren können, über den ICE-Bahnhof Köln-Deutz fahren werden. Das ist eine Info, die wir von der DB direkt bekommen haben. Im Endeffekt heißt das, dass wir mehr Züge in Deutz haben werden als ursprünglich geplant. Und vom Bahnhof Köln-Deutz ist die Messe fußläufig erreichbar, es werden aber auch Shuttle-Busse eingesetzt. Mit drei Flughäfen in der Nähe und dem Fernbahnhof direkt am Messegelände, sind wir verkehrstechnisch sehr gut angebunden.

Eine der Hauptgründe nach Köln zu gehen, war ja die Terminschiene. Die PSI kann nun eine Woche später stattfinden, sodass sie nicht mehr mit dem Feiertag und den Ferien in den süddeutschen Bundesländern und einigen europäischen Ländern kollidiert. Gab es dazu Reaktionen aus der Branche?

Leider überschneiden wir uns 2027 mit zwei Messen, einmal in Spanien und in den USA. Das ist auf keinen Fall mit Absicht passiert, sondern hat sich so ergeben. Wir konnten darauf keine Rücksicht nehmen, denn der Slot in Köln, der jetzt frei geworden ist, war eine Once in a Lifetime-Chance, das muss man sagen. Das Feedback zu dem neuen Termin und der neuen Location ist grundsätzlich wirklich sehr positiv. Das ist auch mal schön zu hören und kann der Messe und uns allen auch nochmal ein bisschen Schwung geben.

Mit Petra Lassahn sprach Dr. Mischa Delbrouck.