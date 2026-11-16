Fare stellt neuen Marketingleiter vor

Der Schirmspezialist Fare, Remscheid, hat zum 1. Oktober 2026 Philip Burghaus als neuen Marketingleiter vorgestellt.

Burghaus verfügt über langjährige Erfahrung im strategischen Marketing, Markenmanagement und Digital Commerce. In unterschiedlichen Branchen und Führungspositionen hat er Marketingstrategien entwickelt, Marken weiterentwickelt, digitale Geschäftsmodelle vorangetrieben und Teams geführt. Zu seinen Schwerpunkten zählen E-Commerce, digitale Kundenerlebnisse, datengetriebenes Marketing und der Einsatz neuer Technologien.

„Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Fare und die Zusammenarbeit mit dem Team“, so Philip Burghaus. „Fare ist eine etablierte Marke mit innovativen Produkten und großem Potenzial. Mein Ziel ist es, die Marke weiter zu stärken, neue Impulse zu setzen und insbesondere die Möglichkeiten der Digitalisierung und des Digital Commerce noch stärker zu nutzen. Eine neue Branche kennenzulernen, macht die Aufgabe für mich besonders spannend.“ Beim Schirmspezialisten wird Burghaus die strategische Weiterentwicklung der Marke sowie den Ausbau der digitalen Marketing- und Vertriebsaktivitäten vorantreiben. Gemeinsam mit dem bestehenden Team wird er zudem die Markenkommunikation weiterentwickeln und die Verzahnung von Marketing, Marke und digitalen Vertriebskanälen stärken. Das Unternehmen freut sich, mit Burghaus einen erfahrenen Marketingexperten zu begrüßen, der frische Perspektiven aus unterschiedlichen Branchen mitbringt und die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten wird.

www.fare.de